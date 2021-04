Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : nouvel échec sous les 4.030. Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 essaye, encore et encore depuis le 16 avril mais subit un nouvel échec sous les 4.030 (après 4.026 les 26 et 28/04 puis 4.034 ce 29/04). La dynamique haussière n'est pas invalidée mais elle 'patine' : il ne faudrait pas que l'indice recède plus de 2% et retombe sous les 3.940Pts. L'E-Stoxx50 retrouverait du soutien avec un comblement du 'gap' des 3.833 du 23/03.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.55%