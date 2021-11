Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : nouveau record vers 4.410, 4.500 possible ? information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 19:03









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 confirme l'effacement de la résistance des 4.375 et inscrit un nouveau record vers 4.410, l'indice peut viser un objectif de 4.500, prédéterminé par la dernière oscillation entre 4.245 et 4.000Pts (du 6/9 au 4/10). En cas de pullback sous 4.345, Le 1er objectif serait le comblement du 'gap' des 4.309 du 3 novembre, puis celui des 4.250 du 29/10 (ex-zénith du 6 septembre) avant un retour sur le palier des 4.150 (testé du 15 au 20/10).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.02%