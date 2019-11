Euro-Stoxx50 : nouveau record annuel à 3.713Pts.

(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 inscrit nouveau record annuel à 3.713Pts (3.712,85 pour être précis mais le 'future' indique 3.713), c'est à dire 1Pt de mieux que le 12 novembre (3.712 sur le 'future' mais 3.712,2 pour être également très précis).

L'E-Stoxx50 a clôturé au plus haut depuis le 27 avril 2015 et affiche un gain annuel de +23,7% (la barre des +24% a été franchie en séance avec l'inscription d'un second meilleur score intraday de 3.721Pts, un peu en-deçà des 3.733 du 19/11).

Au-delà, il ne restera plus qu'à retracer le zénith historique des 3.836 (et 3.829 en clôture) du 13 avril 2015: plus que 3% et ce sera chose faite.

En cas de repli, surveiller le palier des 3.580 qui pourrait marquer une potentielle rupture de canal ascendant à la baisse.