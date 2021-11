Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 4.291Pts information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Cela faisait presque 2 mois que l'Euro-Stoxx50 n'avait pas battu un nouveau record absolu (depuis le 6 septembre): après le record de clôture des 4.250Pts du vendredi 29/10, c'est chose faite à 4.291Pts. Difficile d'affirmer que les 4.250 seront effacés une fois pour toute, ce qui écarterait le risque de double-top historique: dans ces conditions, c'est un doublement de valeur par rapport aux 2.303Pts de mi-mars 2020 qu'il faudrait viser, soit 4.600/4.620Pts. Seuil de retournement court terme : 3.850 (ex-zénith historique de mi-février 2020)

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.52%