Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 4.192Pts information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 établit un nouveau record absolu à 4.192Pts, c'est la 9ème en hausse en 10 séances, c'est le 4ème record absolu consécutif. Le 'soulèvement' de la résistance des 4.165 des 17 et 18 juin appelait une confirmation : l'essai serait sur le point d'être transformé (avec +25Pts de marge) ce qui écarterait le scénario d'un double-top (ou sommet en 'M') historique. Rappel : un 'gap' reste béant à 4.029 depuis le 21 juillet dernier et le dernier support identifiable (4.100) remonte au 27 et 28 juillet.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.36%