Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : nouveau record à 4.129, les 4.150 dès lundi ? Cercle Finance • 11/06/2021 à 19:15









(CercleFinance.com) - La résistance des 4.070 a été clairement effacée, lEuro-Stoxx50 inscrit un nouveau record à 4.129 peu avant la clôture ce 11 juin, les 4.150 seront-il validés dès lundi ? C'était la 4ème semaine de hausse consécutive et la 19ème sans la moindre correction de plus de 2%... et la 17ème de hausse sur les 23 qui nous séparent du 1er janvier (une seule baisse hebdo de -3,5% fin janvier... aucun repli supérieur à 4% entre un précédent record et une zone de rebond cette année). L'E-Stoxx50 pourrait donc boucler son 5ème mois de hausse consécutif, le 8ème sur une série de 9.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.75%