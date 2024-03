Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro-Stoxx50: nouveau record, 9 semaines de hausse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 19:46









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 inscrit un nouveau record absolu à 5.059, soit un gain 11,7% annuel (dont +650Pts depuis le 17 janvier, ou +15% exactement.

L'indice se prépare à boucler sa 21ème semaine du cycle de hausse (+1.050Pts depuis le 23 octobre 2023, soit +26%, avec une seule correction de -1,5% début janvier) et sa 9ème semaine de progression consécutive.



La plus longue série haussière hebdomadaire 'en continu' remonte à octobre/novembre 2022 avec également 9 semaines consécutives, le plus longue série mensuelle (7 mois) se matérialisa de fin janvier 2020 à août 2020.

La dernière grande oscillation entre août et octobre 2023 (465Pts entre 4.465 et 4.400) induisait un potentiel de progression jusque vers 4.930, qui est largement dépassé (de plus de 120Pts).

ce sont même les hypothèses les plus optimistes pour l'année entière qui sont surpassées.

La verticalité du mouvement depuis 6 semaines est impressionnante, le seuil de retournement se situe vers 4.780Pts, niveau qui coïncide avec le 'gap' du 21/02.

Il n'y a plus d'objectif graphique, plus aucune résistance: l'Euro-Stoxx50 devient 'parabolique' !





