Euro-Stoxx50 : les 4.250 allègrement franchis, test des 4.333 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le zénith de 6 septembre à 4.252Pts a été effacé/pulvérisé le 1er novembre via un 'gap' -c'est un scénario exceptionnel- pour atteindre 4.333Pts, niveau qui coïncide avec une résistance historique long terme unissant les précédents zéniths de fin février 2020 (3.865Pts) puis de début septembre dernier (4.250). Partant d'un plancher des 2.300Pts mi-mars 2020, l'Euro-Stoxx50 semble se diriger tranquillement vers 4.600Pts, c'est à dire un doublement d'ici fin 2021.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.55%