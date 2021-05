Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : les 4.040 résistent encore ! Cercle Finance • 27/05/2021 à 18:44









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 franchit le zénith des 4.040 ('fixing' d'ouverture des 254 et 26 mai) en séance mais pas en clôture. Il ne dépasse pas non plus le zénith intraday des 4.057 du 25 mai: cela se joue à presque rien et en cas de succès, l'E-Stoxx50 s'ouvrirait le chemin des 4.150Pts, par le jeu du report d'amplitude.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.46%