Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : les 3.700 sont refranchis Cercle Finance • 07/11/2019 à 17:36









(CercleFinance.com) - Record annuel largement battu pour l'Euro-Stoxx50 qui a inscrit un nouveau zénith vers 3.708 ce jeudi 7 novembre (avant d'en terminer à 3.703). Les sommets du 23 janvier 2018 et 20 juillet ou 20 mai 2015 (3.687) et du 1er et novembre 2017 (3.697 en clôture et 3.698 en intraday) ont été effacés, l'indice est au plus haut depuis le 27 avril 2015. Au-delà, il ne reste plus qu'à retracer le zénith historique des 3.836 (et 3.829 en clôture) du 13 avril 2015. En cas de repli, surveiller le palier des 3.580 qui pourrait marquer une potentielle rupture de canal ascendant à la baisse.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -0.08%