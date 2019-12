Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : l'année s'achève sur un gain de +25%. Cercle Finance • 31/12/2019 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les jeux étaient faits le vendredi 27 avec une culmination à 3.795Pts. L'Euro-Stoxx50 a plafonné à 0,95% de son zénith du 13 avril 2015 (3.828Pts) et l'année s'achève sur un gain de +25%: gare au double-top historique vers 3.800... mais cela n'a guère de réalité car dividendes inclus, l'indice se situerait déjà au-delà des 4.500Pts. Surveiller à court terme le support des 3.740Pts: en cas de rupture, le prochain support se dessine vers 3.610 (il avait été testé les 3 et 4 décembre).

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -0.07%