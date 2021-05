Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : franchit les 4.035 Cercle Finance • 25/05/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 franchit les 4.035, puis le zénith intraday des 4045, c'est à dire le zénith de clôture du 16 avril et 7 mai : le titre s'ouvre ainsi le chemin des 4.145pts, par le jeu du report d'amplitude.

