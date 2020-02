Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : franchit la barre des 3.820Pts Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 franchit la barre des 3.822Pts (plus haute clôture historique du 13 avril 2015, inscrit juste après le lancement du 'QE' par la BCE), effaçant le précédent record des 3.814 du 17 janvier. Le record absolu intraday demeure 3.836: il date également du 13/04/2015. La dernière oscillation entre 3.800 et 3.640 induit un potentiel de hausse vers 3.960... et l'attraction des 4.000 se ferait alors sentir.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +0.55%