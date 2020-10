Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : franche cassure des 3.138/3.135, 3.000 en vue Cercle Finance • 27/10/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 valide une franche cassure du double support des 3.138/3.135 des 15 juin et 25 septembre. C'est un signal de rupture baissière majeure qui semblait encore techniquement évitable le 26/10 (à condition de préserver les 3.100) mais cette fois, le palier des 3.000 est en vue et après une sortie de corridor 3.400/3.130, le potentiel de repli équivaut à -265Pts, soit un objectif de 2.875Pts.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -1.12%