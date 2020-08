Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : fausse sortie au-delà des 3.370 Cercle Finance • 25/08/2020 à 18:37









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 s'est hissé au-delà du récent zénith des 3.363 (du 12 août) pour culminer à 3.373... mais cela se traduit par une fausse sortie haussière au-delà des 3.330, c'est à dire au-delà de la résistance oblique provenant des 3.405 ('pic' du 21 juillet). Attention en cas de rechute vers 3.175: l'E-Stoxx50 devra préserver ce support majeur... mais il y a encore 5% de marge de sécurité, cela reste confortable.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -0.06%