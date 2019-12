Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : efface tous ses gains depuis le 1er novembre Cercle Finance • 02/12/2019 à 18:44









(CercleFinance.com) - Avec une chute de -2,1% à 3.626 (clôture au plus bas du jour), l'Euro-Stoxx50 efface en une seule séance tous ses gains engrangés depuis le 1er novembre (il avait pris 0,54% ce jour là, c'est donc le gain résiduel sur 1 mois écoulé). La cassure des 3.604 (plancher du 31/10) validerait un nouveau risque de correction en direction de 3.570, ex-zénith du 25/07 puis des 20 et 30/09, niveau qui coïncide avec le support ascendant moyen terme issu du plancher des 3.282 du 15 août et des 3.413 du 2 octobre (qui deviendraient des objectifs secondaires sous 3.550).

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -2.08%