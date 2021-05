Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : efface les 4.057, peut viser les 4.150. Cercle Finance • 28/05/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 franchit cette fois le zénith des 4.040 ('fixing' d'ouverture des 254 et 26 mai) pour inscrire un nouveau record absolu à 4.073, effaçant celui des 4.057 du 25 mai (soit 6% de mieux que le précédent record des 3.865 de fin février). Si l'on veut faire abstraction des valorisations stratosphériques actuelles, l'E-Stoxx50 s'ouvre le chemin des 4.150Pts, par le jeu du report d'amplitude, soit +80% sur son plancher des 2.310 du 18/03/2020, la plus forte hausse de l'histoire des indices paneuropéens en 14 mois (ou même en 3 ans).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.79%