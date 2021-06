Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : débordement des 4.070 à confirmer Cercle Finance • 02/06/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a ricoché le 1er juin sous les 4.120 et plafonne vers 4.080 ce 2 juin: le débordement des 4.070 (résistance des 28 mai et 1er juin) est à confirmer. Si l'on veut faire abstraction des valorisations stratosphériques actuelles, l'E-Stoxx50 semble s'ouvrir le chemin des 4.150Pts, par le jeu du report d'amplitude, soit +80% sur son plancher des 2.310 du 18/03/2020, la plus forte hausse de l'histoire des indices paneuropéens en 14 mois (ou même en 3 ans).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +0.37%