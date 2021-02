Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : de retour au contact des 3.600 Cercle Finance • 02/02/2021 à 18:59









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 est de retour au contact des 3.600, tiré par Airbus et Safran: après un bref test des 3.480 (ex-plancher du 11 décembre), ce palier a été si bien défendu que les acheteurs ont aussitôt repris la main et permis d'effacer en 48H toutes les pertes depuis le 21 janvier. Les 3.600 pourraient marquer une étape mais ce qui est en jeu, c'est bien le retracement du zénith des 8 et 14 puis 21 décembre 2020.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX +1.69%