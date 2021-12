Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : consolide vers 4.233 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 19:00









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a fait le grand écart entre un zénith de 4.288 et un 'plus bas' inscrit au final vers 4.233. Ce niveau est assez proche de l'ex-zénith des 4.240 du 6 septembre dernier, lequel pourrait fournir un petit soutien: après le comblement la veille du 'gap' des 4.279 du 25/11, l'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 4.336 du 22/11.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -1.01%