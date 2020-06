Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : cassure du support oblique confirmée sous 3255 Cercle Finance • 26/06/2020 à 18:41









(CercleFinance.com) - La tentative de réintégration du canal ascendant inauguré le 14 mai (plancher des 2.760) s'est soldée par un échec assez sévère ce 26 juin. Tout s'annonçait pourtant bien à la mi-journée avec le test des 3.270Pts mais l'Euro-Stoxx50 confirme la cassure du support oblique (sous 3.255) avec une clôture à 3.204Pts pour un bilan hebdo de -2% (contre un score marginalement positif vers midi). La consolidation pourrait s'amplifier sous 3.136 (plancher du 15 juin) en direction du 'gap' des 3.050 (plancher du 15 juin et du 29 mai) puis des 2.971 du 25 mai

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX -0.46%