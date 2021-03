Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : a du mal à 'tenir' les 3.700Pts Cercle Finance • 04/03/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - -L'Euro-Stoxx50 effectue un 2ème test de la zone de résistance des 3.740 (pullback en cours, comme le 15 février) et a du mal à 'tenir' les 3.700Pts, ce qui n'est pas encore très alarmant. Le comblement du 'gap' des 3.776 du 21 février 2020 s'avère laborieux: depuis le 16 novembre (1er test des 3.500), la vélocité haussière est quasiment éteinte et l'indice progresse très lentement, le long -et en dessous- d'une oblique qui devrait effectivement graviter vers 3.775Pts mi-mars (d'ici 6 ou 7 séances). Tant que le support des 3.650 est préservé, la tendance demeure positive. Dans la négative, les 2 premiers objectifs seraient le comblement des 'gaps' des 3.596 puis 3.543.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.21%