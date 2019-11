Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : +9,5% en 5 semaines, au plus haut à 3.719 Cercle Finance • 12/11/2019 à 17:54









(CercleFinance.com) - Record annuel largement battu pour l'Euro-Stoxx50 qui a inscrit un nouveau zénith vers 3.719 ce 12 novembre (avant d'en terminer à 3.713). Le dernier sommet intermédiaire, celui du 20 juillet 2015 a été effacé: l'indice est au plus haut depuis le 27 avril 2015 et affiche un gain annuel de +24% Au-delà, il ne reste plus qu'à retracer le zénith historique des 3.836 (et 3.829 en clôture) du 13 avril 2015: plus que 3% et ce sera chose faite. En cas de repli, surveiller le palier des 3.580 qui pourrait marquer une potentielle rupture de canal ascendant à la baisse.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +0.42%