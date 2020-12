Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : 3 semaines de plafonnement entre 3540 et 3492 Cercle Finance • 11/12/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Avec une clôture en repli de -1%, à 3.485Pts, l'Euro-Stoxx50 semble mettre fin à 3 semaines de plafonnement au sein d'un corridor extraordinairement étroit, délimité par 3.540 et 3.492. Bien sur, à 0,2% près, il serait dangereux de valider une 'sortie baissière' car ce peut être un piège, un 'bear trap' suivi d'une réintégration du canal. Mais le CAC40 dessine un rounding-top, le DAX également (après une culmination le 4/12) et une alerte à la correction se matérialiserait sous 3.420 (plancher du 13/11) en direction des 3.400 (ex-zénith du 31 juillet) puis du seuil des 3.245 (-50% de retracement de la hausse du 30/10 au 4/12) puis du 'gap' des 3.165 du 4/11, proche du palier de soutien des 3.140 (60% de retracement).

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -1.04%