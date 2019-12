Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro M Grp : vers le comblement du 'gap' des 3,772E ? Cercle Finance • 09/12/2019 à 14:10









(CercleFinance.com) - Euro M Grp poursuit la consolidation amorcée sous 4,20E (et par 2 fois 4,318E en intraday les 28/11 et 02/112) : la cassure des 3,90E pourrait précéder le comblement du 'gap' des 3,772E du 25/11, ensuite se profilerait un bon support vers 3,50E

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris -3.65%