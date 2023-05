Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro/Dollar : se replie sous les 1,087, les 1,0520 en vue ? information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 18:38









(CercleFinance.com) - L'Euro/Dollar se replie sous les 1,0900, c'est à dire sous l'oblique haussière moyen terme (issue du plancher des 1,0525) qui a conduit l'Euro vers un sommet de 1,1130$ (testé les 28 avril et 5 mai).

Sous 1,0870, l'euro devrait se replier vers 1,0760 (plancher du 27 mars), puis 1,0660 (plancher du 19/03/2020) puis 1,0520, le plancher du 5 janvier puis 8 et 15 mars.

Un retracement de 50% de la hausse 0,955/1,1130 ramènerait la paire E/$ vers 1,0340.





