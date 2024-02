Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro/Dollar : net repli, bascule sous 1,0800$, à 1,0785 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - L'Euro/Dollar finit la semaine en net repli (-0,8%) : il bascule sous 1,0800$, à 1,0785 et se rapproche du plancher des 1,0765 de la mi-décembre (des 10, 11 et 12/12/2023).

En cas d'enfoncement, l'objectif suivant se situerait vers 1,0670, ex-plancher du 31 mai puis du 6 novembre 2023, le suivant vers 1,0550 (plancher du 7/3/2023).





