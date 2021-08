Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro/Dollar : l'Euro valide l'enfoncement des 1,1700/$ information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - L'euro s'est enfoncé sous les 1,17000 face au $ jeudi (incursion vers 1,1675) : une seule séance sous un support ne suffit pas à valider un signal baissier (gare au 'bear trap') mais la poursuite de la glissade vers 1,16650 écarte à 95% le risque de faux signal. L'Euro pourrait donc poursuivre son repli en direction de 1,1615/$, son plancher du 20 septembre puis 30 octobre 2020. Au-delà, plus guère de support avant la zone des 1,1200/$.

