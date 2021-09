Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro/Dollar : l'E s'enfonce sous le plancher MT des 1,168/$ information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le tournant amorcé le 28/09 sur le FOREX devient décisif ce 29/09 puisque l'Euro s'enfonce résolument sous le plancher MT des 1,1675/$ des 19 et 20 août dernier. L'E/$ dessine sur les 14 derniers mois écoulée une structure en épaule/double-tête/épaule: 1ère épaule sous 1,1940 le 31/08 et 1er septembre 2020, puis double sommet sous 1,23E le 6 janvier puis 1,2250 le 25 mai, puis nouvelle épaule sous 1,1910 le 3 septembre. La 'ligne de cou' se situe actuellement vers 1,1680, partant de 2 précédents 'point bas' de 1,1630 le 25/09 puis 1,1640 le 2/11/2020. La cassure des 1,1625 (ex-zénith du 25/08/2015) validerait à coup sûr un objectif de 1,1175E, ex-plancher du 19/06/2020 et la règle du balancier induit un potentiel de repli vers 1,10/1,0950... mais pas de support clairement identifiable dans cette zone.

