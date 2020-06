Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Dollar : franchit les 1,1240, les 1,1380 en vue Cercle Finance • 04/06/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Les annonces de la BCE, l'absence de 'tension majeure' desservent le Dollar qui recule pour la 8ème séance consécutive face à l'Euro qui franchit les 1,1240 (zénith du 31/12/2019) et se dirige vers un test des 1,138E (résistance du 25 juin 2019) puis 1,1445, la résistance du 9 mars dernier (le zénith d'ouverture qui est en vue).

