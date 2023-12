Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro/Dollar : franchit les 1,1030, peut viser les 1,125$ information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le Dollar rechute lourdement face à l'euro qui grimpe symétriquement de +1% vers 1,1125.



Parallèlement, le '$-Index' décroche de -0,5% sous les 101,00, sa plus faible marque depuis la période du 31 juillet au 4 août.

Le Dollar-Index pourrait perdre rapidement 2% de plus pour venir tester un seuil psychologique majeur, celui des '100'... alors qu'il déjà perdu 11,5% depuis fin septembre 2022.

L'Euro qui déborde les 1,1030 semble bien parti pour tester son zénith estival des 1,1250 du 14 juillet puis les 1,1460.





