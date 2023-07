Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro/Dollar : 7ème hausse d'affilée pour le $ information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 16:09









(CercleFinance.com) - Et de 7 ! Le Dollar aligne une 7ème hausse d'affilée et et l'Euro recule symétriquement vers 110,3 (-0,3%): le 14 juillet l'Euro culminait à 1,1260 alors que le billet vert avait aligné 6 séances de baisse, soit -3,5% partant de 1,0860.

Etonnant reprise en 'V' du Dollar, avec des séries baissières puis haussières d'une régularité tout à fait hors norme, sans véritable actualités marquantes pour expliquer ces mouvements parfaitement symétriques.

L'euro pourrait encore reculer jusque vers 1,0985 pour retrouver l'ex-résistance du 21/07, le support oblique court terme gravite vers 1,0930$.







