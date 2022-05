Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eureKING: début en Bourse sans grand changement pour le SPAC information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le 'SPAC' eureKING, lancé en mars dernier pour mener des acquisitions dans le secteur de la bioproduction, s'inscrit en légère baisse jeudi pour sa première séance de cotation.



L'action affiche actuellement un repli de 0,1% à 9,99 euros sur Euronext Paris dans un marché qui cède plus de 2%.



L'introduction en Bourse d'eureKING a été réalisée suite à l'admission à la négociation et par cotation directe de 15 millions d'actions de préférence et 15 millions de bons de souscription d'actions ordinaires.



Le placement a été effectué auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant de 10 euros par unité.



Le montant total levé représente 150 millions d'euros.



Le véhicule d'investissement, qui visait initialement une levée de fonds pouvant atteindre 165 millions d'euro, s'est donné pour objectif de créer une société européenne de bio-CDMO cotée sur Euronext Paris.



Ce marché englobe la sous-traitance de la fabrication de produits biopharmaceutiques destiné à soutenir le développement de nouvelles thérapies innovantes.



Le SPAC a été fondé par une équipe d'experts du secteur de la santé, notamment composée de Michael Kloss, l'ancien PDG de Panasonic Healthcare, et de Gérard Le Fur, ancien DG de Sanofi.



Il s'agit de la sixième cotation d'un SPAC sur Euronext Paris depuis la fin 2020.





