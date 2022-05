Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eureKING: 150 millions d'euros levés en vue de l'IPO information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - eureKING, une SPAC constituée dans le but d'acquérir des sociétés dans le domaine de la bioproduction, a annoncé mercredi avoir levé 150 millions d'euros en vue de son introduction en Bourse.



La société - qui voulait à l'origine recueillir jusqu'à 165 millions d'euros - sera cotée sur Euronext Paris à partir de demain matin selon une procédure de cotation directe.



L'admission interviendra à l'issue du placement de 15 millions d'unités à un prix unitaire de référence de 10 euros.



Pour mémoire, eureKING entend investir et acquérir des entreprises spécialisées dans la fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte d'autres sociétés de l'industrie de la santé, principalement en Europe.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.