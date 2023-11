Eurazeo vise une collecte de l'ordre de 3 milliards d'euros cette année

(AOF) - A fin septembre 2023, les actifs sous gestion d’Eurazeo s’élèvent à 33,5 milliards d’euros, en hausse de 11%, proforma de la cession de Rhône. L’encours pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) s’élève à 22,8 milliards d’euros, en hausse de 10% sur 12 mois à périmètre constant, dont 4 milliards d’euros d’engagements non tirés (drypowder).

Les actifs sous gestion provenant du bilan incluent le portefeuille d'investissement porté au bilan du groupe (8,5 milliards d'euros, en hausse de 0,5 milliard du fait des investissements réalisés sur le trimestre) et les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du groupe (2,2 milliards d'euros).

Les encours générant des commissions (Fee Paying AUM) s'élèvent à 24,2 milliards d'euros, en hausse de 19% sur 12 mois, proforma de Rhône.

"Dans un marché attentiste et en retrait par rapport à l'année précédente", Eurazeo a levé 1,7 milliard d'euros auprès de ses clients au cours des neuf premiers mois de 2023.

Pour 2023, le groupe anticipe une collecte de l'ordre de 3 milliards d'euros et confirme viser une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs. La collecte s'élevait à 2,9 milliards d'euros, hors Rhône en 2022.

Les commissions de gestion ressortent à 305 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2023, en hausse de 10% à périmètre et change constant (sortie de Rhône). Les commissions de performance réalisées sont négligeables "sur la période compte-tenu d'un nombre limité de cessions".

"Le groupe présentera sa stratégie et ses perspectives de moyen terme à l'occasion d'un Capital Markets Day qui se tiendra le 30 novembre," ont indiqué Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec 530 sociétés en portefeuille ;

- 34,1 Mds d’actifs sous gestion, dont 70% pour compte de tiers : 71 % dans le private equity, 20% dans la dette privée puis dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires :

- 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires de croissance : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

-Capital structuré par pactes entre JCDecaux holding (17,86%), la famille Michel David-Weill (16,71%) et la famille Richardson (3,55 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 15 membress, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire de 4 membres, entièrement renouvelé en février ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec des disponibilités de +1,1 Md€.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme visant un doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ en 2026-2028 et une marge de 35-40 % contre 30 % en 2021 ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles, d’analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ validée par le SBTi, applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant le zéro émission nette en 2040 :

- focus sur la biodiversité,

- 90 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne et lancement de fonds à impact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- S électivité dans les investissements : au 1 er trimestre, O,3 Md€ investis, 0,9 Md€ déployé ave7,8 Mds€ de marge de manœuvre financière ;

- Portefeuille équilibré, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR, la part des sociétés cotées étant limitée à 6 % : 44 % dans le Mid Larrge Buyout, 23 % dans le Growth, 11 % dans l’immobilier, 9 % dans les marques et 8 % dans le small mid buyout.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 127,1 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Rotation d’actifs avec des investissements, financés par levées de fonds auprès des clients, d'un montant de 3,2 Mds€ et par cessions de 2,9 Mds€ ;

- Programme 2023 ambitieux en levées de fonds et en pénétration de la clientèle particulière ;

- Objectif 2023 d'une forte croissance du bénéfice ;

-Dividende 2022 de 2,2€ en hausse de 26% et programme d'actions de 100 M€.