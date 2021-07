Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : vers une cession des parts dans Intech Cercle Finance • 12/07/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature d'un accord avec Montagu Private Equity, en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Intech, un fabricant d'instruments de chirurgie orthopédique. Depuis son entrée au capital en 2017, Eurazeo a apporté à Intech les moyens nécessaires à son développement, contribuant ainsi à plus que doubler son activité en quatre ans pour atteindre plus de 120 millions d'euros en 2021. Le projet de cession reste soumis à l'accord des autorités de la concurrence américaines. L'opération générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de trois fois et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de 31%.

