Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: vers une cession de DORC à Carl Zeiss information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'entrée en discussions exclusives avec Carl Zeiss Meditec en vue de la cession de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center), société dont il est actionnaire majoritaire depuis 2019, pour une valeur d'entreprise d'environ un milliard d'euros.



La transaction devrait matérialiser un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l'investissement initial, et à l'issue de l'opération, environ 385 millions d'euros de produit brut de cession devraient être portés au bilan d'Eurazeo.



La réalisation de l'opération reste soumise à la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société et à l'obtention des autorisations réglementaires applicables.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.36%