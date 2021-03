Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : vers un investissement dans Ultra Premium Direct Cercle Finance • 30/03/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature par son pôle Eurazeo Brands, d'un accord d'exclusivité aux termes duquel il investirait 68 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Ultra Premium Direct, acteur de l'alimentation premium d'animaux de compagnie. Cette société élabore avec des vétérinaires nutritionnistes des recettes riches en protéines animales de haute qualité, sans colorants, sans arômes et sans conservateurs artificiels. Elle dispose également d'un centre de production et de recherche à Agen. Eurazeo Brands l'accompagnerait dans sa croissance, à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services, ainsi que dans son déploiement à l'échelle européenne.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.69%