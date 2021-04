Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : vers un investissement dans Aroma-Zone Cercle Finance • 23/04/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature d'un accord d'exclusivité en vue d'investir dans la société Aroma-Zone, pionnier français en matière d'aromathérapie, de beauté et de bien-être naturel et DIY. Eurazeo et ses partenaires investiraient environ 410 millions d'euros en vue de devenir le partenaire de référence d'Aroma-Zone aux côtés de la famille Vausselin. Les termes définitifs de l'opération seraient communiqués lors de sa réalisation. Aroma-Zone, basée à Cabrières d'Avignon en Provence, emploie plus de 350 personnes et distribue ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France. Eurazeo accompagnerait la société dans sa stratégie de croissance, en lui faisant bénéficier de la force de son réseau international ainsi que de son expertise.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +1.25%