(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert un gap sous les 71,65E la veille, Eurazeo entame une troisième séance de baisse consécutive ce vendredi ; une poursuite de cette tendance pourrait amener l'action à combler le gap laissé ouvert le 10 mars au-dessus de 65,45E.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.36%