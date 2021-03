Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : vers l'acquisition de Groupe Premium Cercle Finance • 18/03/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, annonce la signature d'un accord d'exclusivité aux termes duquel il investirait en qualité d'actionnaire majoritaire dans Groupe Premium, aux côtés d'actionnaires actuels qui auront fait le choix de réinvestir. Courtier indépendant français spécialisé dans les solutions d'assurance vie et d'épargne retraite à destination du segment des Mass Affluent, Groupe Premium a réalisé un chiffre d'affaires de 66,7 millions d'euros en 2020, en augmentation de 28,5%. La réalisation de l'opération valoriserait la société à 290 millions d'euros. L'investissement d'Eurazeo PME devrait se situer aux alentours de 100 millions, en fonction du niveau de réinvestissement des actionnaires actuels.

