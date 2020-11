Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : vers l'acquisition d'Altaïr Cercle Finance • 19/11/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Eurazeo PME, pôle d'investissement spécialisé du groupe Eurazeo dans les entreprises de taille intermédiaire, annonce la signature d'un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition d'Altaïr, groupe de vente de produits ménagers et d'entretien pour la maison. A l'occasion de cette opération, Eurazeo PME investirait environ 115 millions d'euros dans cette société. Il détiendrait ainsi la majorité du capital, aux côtés de ses dirigeants et principaux cadres. 'Opérant sur un secteur résilient en constante progression ces vingt dernières années, Altaïr a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 105 millions d'euros en 2019 et a poursuivi sa croissance en 2020 en dépit de la période de crise sanitaire', souligne-t-il.

