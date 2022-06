Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eurazeo: va investir plus de 70 ME dans WiiSmile information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 07:49

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout, annonce la signature d'un accord en vue d'investir au capital de WiiSmile aux côtés de l'équipe de management.



Eurazeo deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du groupe et investirait un montant de plus de 70 millions d'euros.



NextStage AM, actionnaire financier de WiiSmile depuis 2020, réinvestit une partie de ses produits de cession et reste au capital en tant qu'actionnaire minoritaire.



' WiiSmile offre l'opportunité aux dirigeants de petites et moyennes entreprises de proposer à leurs employés des solutions ' tout-en-un ' qui favorisent l'engagement des salariés en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille '.