Eurazeo va céder sa participation dans Seqens

(AOF) - Eurazeo est entré en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans Seqens à SK Capital et aux actionnaires français existants du groupe : Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium. Le fonds NovSanté Actions Non Cotées, lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d'investissement " Assureurs -Caisse des Dépôts Relance Durable France " et géré par Eurazeo, investirait également.

Bpifrance examine actuellement l'opportunité d'un co-investissement aux côtés de SK Capital.

La réalisation de l'opération interviendrait d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction.

A travers la cession de sa participation dans Seqens, Eurazeo réaliserait un retour de 1,8 fois son investissement initial (auquel pourraient s'ajouter des compléments de prix permettant d'atteindre un multiple de 2 fois en fonction de la performance future de la société).

Sous l'impulsion d'Eurazeo et de ses partenaires,depuis l'acquisition du groupe en juin 2016, Seqens s'est affirmé comme un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires, 19 sites industriels, 7 centres de R&D et près de 3 000 employés sur trois continents.

