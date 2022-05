Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: un concert dépasse les 20% des votes information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le concert composé notamment de Quatre Soeurs LLC, Palmes CPM, CB Eurazeo LLC et Amaury de Solages a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 9 mai, le seuil de 20% des droits de vote d'Eurazeo et détenir 15,09% du capital et 20,55% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le concert n'envisage pas d'acquérir d'actions Eurazeo, ni le contrôle de la société, et ses membres n'entendent pas solliciter une modification dans la composition des organes sociaux.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.72%