EURAZEO : troisième trimestre solide

(AOF) - Eurazeo a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires économique de 1,6131 milliard d'euros, en hausse de 14,4%. A taux de change constant, la progression atteint 14,3%. Toutes les divisions ont accéléré. Eurazeo Capital (+13,9%) confirme la tendance positive dans des segments très diversifiés comme l'assurance, la détaxe touristique et les paiements, les parfums et arômes et le e-commerce aux Etats-Unis pour véhicules de loisirs.

Eurazeo PME connait un regain d'activité au 3ème trimestre (+6,8%) tandis qu'Eurazeo Brands (+23%) bénéficie de l'excellente traction de toutes ses sociétés.

Enfin, Eurazeo Patrimoine (+20,1%) poursuit sa croissance sur ses plateformes de cliniques et dans le photovoltaïque, et récolte les fruits des rénovations de son parc hôtelier.

Sur neuf mois, le chiffe d'affaires de la société d'investissement atteint 4,671 milliards, en hausse de 9,8% (+9,5% à taux de change constant).

L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 6,1 milliards d'euros. L'ANR par action (77,3 euros) est en progression de 4,7% par rapport au 31 décembre 2018 (6,3% dividende inclus).

Sur les neuf premiers mois de 2019, Eurazeo a levé 1,7 milliard auprès d'investisseurs tiers (dont 554 millions sur le seul 3ème trimestre), en hausse de plus de 40% par rapport à la même période de 2018 avec notamment la levée du fonds Eurazeo Capital IV (0,7 million).

Les actifs sous gestion (AuM) s'élèvent à 18 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en croissance de plus de 10% par rapport à fin 2018, tirés par la croissance des actifs gérés pour le compte de tiers (+15% à 11,9 milliards).