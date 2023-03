Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Eurazeo gagne près de 2% à Paris, alors que Berenberg a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre de 80 à 90 euros, en raison de la capacité de 'résistance' démontrée par la société d'investissement.



L'analyste, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, dit avoir participé, la semaine dernière à Londres, à une rencontre entre la communauté financière et l'équipe de direction de l'entreprise, emmenée par le co-directeur général William Kadouch-Chassaing.



'Le management a une nouvelle fois mis l'accent sur la croissance des actifs sous gestion et sur l'objectif de positionner le groupe comme un acteur de premier plan dans la gestion alternative en Europe', souligne-t-il.



Berenberg fait remarquer qu'Eurazeo a réalisé quelques progrès non négligeables sur ce point l'an dernier, en faisant croître de deux chiffres ses actifs sous gestion tout comme ceux gérés pour le compte d'investisseurs tiers.



La valeur du portefeuille d'investissement (ANR) a, elle aussi, évolué favorablement, fait-il valoir dans sa note.



Dans l'étude, Berenberg explique que la diversification du groupe, conjuguée à sa spécialisation dans les moyennes transactions ('mid market'), lui a permis de plus que compenser des facteurs de marché difficiles, aussi bien dans la levée de fonds que dans la recherche de rendements.



'Dès lors, la décote de l'ordre de 50% qu'affiche le titre par rapport à son ANR est excessive, de notre point de vue', conclut le professionnel.







