Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : signature des accords pour EasyVista Cercle Finance • 18/09/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part de la signature définitive, par le véhicule EasyVista Holding, des accords relatifs à l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVista (environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote), à un prix de 70 euros par action. L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre, la réalisation de l'acquisition du bloc devrait intervenir dans les tous prochains jours. Postérieurement à cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires Historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers, déposeront, à titre obligatoire, une offre publique simplifiée.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.08%