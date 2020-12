Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : sélectionné par les assureurs pour gérer un fonds Cercle Finance • 15/12/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Eurazeo a été sélectionné pour gérer le Fonds Nov Santé Actions Non Cotées. Ce fonds a été lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d'investissement ' Assureurs - Caisse de Dépôts Relance Durable France '. Il est d'un montant de 420 millions d'euros. ' Le choix d'Eurazeo par ces investisseurs de premier plan témoigne de l'expertise éprouvée du Groupe dans le domaine de la santé depuis plus de 15 ans avec 1,2 milliard d'euros investis dans 72 sociétés ' indique la direction. ' Eurazeo dispose d'une solide connaissance du secteur et accompagne le développement de sociétés phares de ces secteurs, telles que Seqens, C2S, Intech, Dynacure ou encore Doctolib '.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +1.64%