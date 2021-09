Eurazeo se renforce au capital de la société de gestion Kurma Partners

(AOF) - Eurazeo a annoncé se renforcer au capital de Kurma Partners, société de gestion française spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médicale, à hauteur de 70,6%. Cette opération s'accompagne du lancement par Kurma Partners d'une 3ème stratégie d'investissement, Growth Opportunity, ayant vocation à financer les sociétés plus matures dans les derniers stades de leur développement pré-commercialisation et dans laquelle Eurazeo sera investisseur de référence.

Avec près de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion et plus de 45 investissements réalisés depuis sa création en 2009, Kurma Partners a développé une expertise forte et reconnue dans le financement de l'innovation dans le domaine de la santé et des biotechnologies, du pré-amorçage au capitaldéveloppement, via ses fonds Kurma Biofund et Kurma Diagnostics. L'équipe composée de 13 investisseurs est gérée par cinq partners dotés de plus de 15 ans d'expérience d'investisseurs dans le domaine de la santé.

En parallèle de cette acquisition, la société d'investissement devient l'un des investisseurs de référence des fonds gérés par Kurma Partners et soutiendra notamment le lancement de sa nouvelle stratégie de financement crossover permettant d'accompagner les sociétés européennes les plus prometteuses dans les phases de développement plus avancées.

Pour accélérer le développement de la société de gestion, Eurazeo prévoit de déployer près de 100 millions d'euros dans ses fonds. Eurazeo offrira également son soutien opérationnel ainsi que l'accès à son réseau international pour faire de Kurma Partners l'un des leaders européens dans le domaine de l'innovation médicale. Kurma Partners conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée.

